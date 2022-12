O defensor Kyle Walker saiu em defesa de Harry Kane após o atacante perder o pênalti contra a França, na partida em que a Inglaterra acabou eliminada da Copa do Mundo do Catar. Ele pediu aos torcedores que sejam gentis com o camisa nove no retorno da seleção a Londres.

“Não quero ver nada do que aconteceu após a final da Eurocopa”, afirmou o jogador em referência à situação ocorrida com os companheiros Saka, Rashford e Sancho, que perderam suas cobranças na disputa por penalidades que decidiu o título do torneio europeu de seleções em favor da Itália na edição de 2021.

Na ocasião, esses atletas foram alvos de insultos por parte dos fãs. Após empate de 1 a 1 no tempo normal, os ingleses acabaram amargando o vice-campeonato em final realizada em Wembley.

No Catar, Harry Kane bem que fez a sua parte no duelo com os franceses ao empatar a partida cobrando pênalti. No jogo, a França voltou a comandar o placar com um gol de Giroud. Na sequência, a Inglaterra teve uma nova penalidade a seu favor, mas desta vez Harry Kane chutou por cima do travessão.

Uma das lideranças do elenco, Walker usou o seu prestígio para tentar amenizar a pressão sobre o companheiro de seleção. Antes do duelo das quartas, ele deu uma entrevista e assumiu a responsabilidade de marcar Mbappé, destaque da seleção francesa na Copa do Mundo do Catar com cinco gols.

Na partida, a Inglaterra teve uma boa apresentação, o camisa dez acabou sofrendo severa marcação e não conseguiu balançar as redes.

Em suas redes sociais, o jogador do Manchester City agradece o apoio dos torcedores e também exalta o trabalho do técnico Gareth Southgate. “Demos tudo, mas não foi o suficiente. Sem desculpas, não era para ser. Gostaria de agradecer ao técnico Gareth Southgate e, mais importante, o apoio dos fãs da Inglaterra. Sem vocês não somos nada”, postou Walker.