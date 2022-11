Poucas coisas deixam a comunidade futebolística europeia tão animada quanto um jovem jogador promissor brasileiro. Ao longo dos anos, o Brasil se tornou conhecido por exportar excelentes talentos e o atacante Endrick, do Palmeiras, parece destinado a ser a próxima grande transferência brasileira para o futebol europeu.

Interesse de grandes clubes ele já tem: Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea já demonstraram que desejam o garoto, mas existe outra equipe que planeja brigar para que o atleta de 16 anos se junte ao seu plantel: o Barcelona.

Em entrevista à ESPN, o técnico catalão Xavi Hernández revelou que mantém conversas com Endrick e seu pai e que apresentou um projeto de carreira para o jogador dentro do clube. “Queremos talentos e ele é um talento, capaz de fazer a diferença. Tem o gol, tem o drible, tem uma capacidade brutal de fazer a diferença. É um jogador já de presente, que já está jogando na liga brasileira, e também do futuro.”

Apesar das conversas, o ex-jogador do Barcelona entende que a decisão sobre o futuro de Endrick é do próprio atleta e que, no final das contas, ele vai acabar jogando no clube em que mais desejar. “É um tipo de jogador que necessitamos. Ele já sabe o projeto que temos no Barcelona e estamos conversando. Tomara que vire jogador nosso.”

O interesse de clubes estrangeiros existe, mas o Palmeiras não planeja vender Endrick tão cedo. Campeão de tudo pela base alviverde, o atacante subiu ao time principal no final desta temporada e será peça fundamental no time comandado por Abel Ferreira em 2023.

A expectativa do clube é que Endrick seja negociado por um valor alto e que só saia do Palmeiras após completar 18 anos, conforme manda a lei. Atualmente, a multa rescisória do jogador é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 337,4 milhões).