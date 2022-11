Messi em grande fase e Brasil e Argentina como possíveis finalistas da Copa do Mundo do Catar. Essas foram algumas das observações feitas por Xavi Hernández, técnico do Barcelona, que esteve em um evento promocional nesta terça em Barcelona.

Ex-companheiro de Lionel Messi no time azul e grená, o ex-meia disse que o craque argentino voltou a jogar seu melhor futebol. Ele coloca o brasileiro Neymar nessa prateleira também e prevê uma grande participação da dupla do Paris Saint-Germain por suas respectivas seleções.

“O Messi para mim é o melhor do mundo e da história. Comparável a Maradona, Pelé e Di Stéfano. Ele será o número um com ou sem Mundial. Vejo o Léo (Lionel Messi)muito forte. Nestes seis meses voltamos a ver o seu melhor. Vai fazer a diferença. E o Neymar é o grande nome do Brasil. As duas seleções chegarão à semifinal ou final. Brasil e Argentina estão um degrau a cima”, comentou o treinador.

Na conversa, Xavi falo também sobre o que espera da Espanha e do trabalho de Luis Enrique à frente da equipe. “Tem uma seleção forte e pode conseguir bons resultados. O Luís Enrique é um líder nato. Estou otimista e acho que podemos ir longe”, comentou.

A Copa do Mundo do Catar já está no radar do ex-atleta. Assim que terminar de cumprir seus compromissos, ele vai viajar para Doha a fim de ver de perto o ambiente que cerca o torneio. “Vou estar lá e estou especialmente empolgado com Espanha e Alemanha”. As duas seleções estão no Grupo E se enfrentam na segunda rodada, no próximo domingo.