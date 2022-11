O Equador entrou na Copa do Mundo como a seleção sul-americana menos badalada, mas viu a expectativa crescer após somar quatro pontos nas duas primeiras rodadas da competição – vitória sobre Catar (2 a 0) e empate com a Holanda (1 a 1). A euforia dos torcedores contagiou os jogadores, que já falam em fazer história.

“Viemos aqui para fazer história. Desde o início das Eliminatórias falamos que tínhamos que nos classificar para colocar o nome do Equador no topo. Falta mais um jogo e, com a bênção de Deus, temos que ir atrás desses três pontos”, disse o zagueiro Piero Hincapié.

Esta é a quarta Copa do Mundo na história do Equador. A melhor colocação foi em 2006, quando se classificou às oitavas de final em um grupo com Alemanha, Polônia e Costa Rica. No início do mata-mata, acabou sendo eliminado pela Inglaterra.

Com apenas 20 anos, o defensor do Bayer Leverkusen já sabe da importância de disputar uma Copa do Mundo. “Como zagueiro, tenho que defender 18 milhões de equatorianos”, revelou Piero Hincapié, ao jornal AS.

Apesar do bom início, o Equador dependerá do terceiro e último jogo da fase de grupos para conseguir confirmar a vaga nas oitavas de final. A seleção equatoriana precisa, ao menos, empatar com Senegal para ficar entre os dois primeiros colocados do Grupo A.

O Equador tem os mesmos quatro pontos da Holanda e um a mais do que o Senegal. País sede, o Catar não pontuou e já está eliminado da competição.

A partida entre Equador e Senegal acontecerá na terça-feira, às 12h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium, em Doha.