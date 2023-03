CESTAS BASICAS CESTA BASICA PADRE DISTRIBUI CESTA BASICA (foto: Frankin de Freitas)

A pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo planeta no começo de 2020. Empresas suspenderam os trabalhos, escolas pararam de funcionar e as ruas de cidades ficaram desertas. A Covid-19 provocou um caos na saúde. Milhões morreram por causa da doença em todo o mundo antes das primeiras vacinas serem colocadas à disposição. Os reflexos da pandemia provocaram, além da perda de vidas, fechamentos de empresas e demissões. Sem trabalho e renda, milhares de famílias em todo o país ficaram sem poder aquisitivo para comprar alimentos e pagar as contas de casa. A paralisação de escolas deixou crianças sem acesso...