Juliette

Juliette revelou que a morte de sua avó a abalou também fisicamente. A campeã do Big Brother Brasil 21 afirmou que precisará de repouso, pois está com uma virose.

A cantora ainda compartilhou com os seguidores a causa da morte de dona Maria: infarto. “Vovó infartou, ela não tinha problema nenhum de saúde. Ela treinava todos os dias, dançava, nadava. Enfim, muito saudável (…) A ‘veinha’ era dura, era forte, e é isso que a gente vai levar”, contou.

Então, a artista falou sobre seu estado de saúde atual: “Estava com um cansaço fora do normal. Descansei um dia, muito enjoada, tonta, pressão baixando”.

“No outro dia aconteceu o negócio de vovó e eu passei muito mal, pensei que era emocional. Mas, não parei de passar mal e a viagem foi horrível”, relatou. Juliette, então, compartilhou com os seguidores que está com virose.

“Aí cheguei ontem e dois médicos vieram me examinar. Estou com uma virose, muito desidratada. Tomei soro, medicação, tô com a barriga dolorida. Então vou ficar mais quietinha esses dias, de repouso, mas está tudo bem. Tem um monte de gente doente depois desse Carnaval, mas eu nem bebi, bebi um dia só. A imunidade baixou e o emocional também”, concluiu.