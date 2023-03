(Reprodução Instagram)

A atriz Sharon Stone afirmou que perdeu a guarda do filho por conta do filme Instinto Selvagem, de Paul Verhoeven, de 1992. Ela estava em uma batalha na Justiça pela custódia de Roan, seu filho adotivo, com o ex-marido, Phil Bronstein.

Em entrevista com Bruce Bozzi ao podcast Table for Two [via Entertainment Weekly], ela deu detalhes da situação na época da separação.

“Perdi a custódia do meu filho. O juiz perguntou ao meu filho, meu garotinho: ‘Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?'”, disse. “Esse tipo de abuso do sistema, que foi considerado que tipo de mãe eu era porque fiz aquele filme. As pessoas estão andando sem roupas na TV normalmente agora”, pontuou.

Stone foi casada com Bronstein de 1998 a 2004. Em 2000, eles adotaram Roan, que seguiu com o pai após a separação.

Ela e Roan mantiveram contato ao longo dos anos e, em 2019, ele deu entrada com documentos para adicionar o sobrenome da atriz.

Sharon publicou uma foto no Instagram o chamando de “Roan Stone”, na legenda.