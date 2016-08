Recuperado, Allione luta para ser útil ao Palmeiras no segundo turno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo do interesse de equipes como Flamengo e Grêmio, o meia-atacante Allione recuperou um pouco do espaço perdido pelos problemas físicos. Nos últimos quatro jogos do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o argentino se apresentou em três. A evolução física se aliou à técnica, e o camisa 15 se colocou como uma opção para Cuca. No entanto, Allione quer mais. O argentino objetiva se tornar uma peça importante para a equipe alviverde nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Palmeiras lidera com 40 pontos, dois a mais do que o segundo colocado, o Atlético-MG. "Respeito todos os meus companheiros e sei que todo mundo tem condições de jogar, mas farei de tudo para entrar em campo e ajudar o time", disse o meia-atacante. Quarto maior artilheiro do Palmeiras na temporada com cinco gols -atrás apenas de Gabriel Jesus (19), Alecsandro (10) e Dudu (6)-, o argentino deixou a recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada em abril, para trás. Sem o trauma do tempo afastado e após uma rápida reabilitação, Allione agora quer apenas engatar uma sequência maior de jogos para se provar útil para Cuca e comissão técnica. "Infelizmente, tive alguns problemas de lesão e precisei parar para tratar. Isso me prejudicou bastante, só que já passou. O que importa agora é daqui para frente. Estou me dedicando demais todos os dias para provar que posso jogar e ajudar o Palmeiras no Brasileiro e na Copa do Brasil", afirmou o argentino. Depois de embalar três jogos dos últimos quatro do Palmeiras no Brasileiro -os únicos do jogador na competição, inclusive-, Allione terá os treinamentos desta sexta-feira (26) e do sábado (27) para convencer Cuca. O clube de Palestra Itália retorna a campo no domingo (27), quando, a partir das 16h (de Brasília), terá pela frente o Fluminense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 22ª rodada.