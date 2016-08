O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a esposa de Marisa Leticia e mais três pessoas foram indiciados nesta sexta-feira (26) por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro por suspeita de irregularidades na aquisição e reforma do tríplex em Guarujá, litoral de São Paulo, e no depósito de bens do ex-presidente.

