Espetáculo circense encanta estudantes de escolas especiais

(foto: Everson Bressan/SMCS)

Contorcionistas, trapezistas, acrobatas aéreos, bailarinas, coreografias sincronizadas, figurinos colorido e cenário iluminado fizeram a alegria de mais de 400 estudantes das escolas especiais da rede municipal de ensino de Curitiba na tarde de quinta-feira (25), no Salão Concórdia, do Clube Curitibano.

O espetáculo intitulado “Circo Especial” é uma produção do estilista curitibano Ronaldo Nitta, que promove apresentações para crianças, jovens e adultas com necessidades especiais. A professora Virtuoza Maria dos Santos, da Escola Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira, no Pinheirinho, acompanhou sua turma e destaca que a ação promove e amplia a formação cultural da plateia. “Essa é uma ação fundamental porque promove a sociabilidade e a inclusão social tendo a música, o audiovisual e a oralidade como elementos principais em forma de magia e encanto para nossas crianças”, afirmou a professora.

A emoção e o sentimento de igualdade tomaram conta de todos os presentes no evento. Taís Vieira, de 12 anos, da Escola Municipal Helena Antipoff, no Boqueirão, ficou encantada com o mundo de cores e fantasias apresentadas no palco. “Eu nunca tive a oportunidade de ver algo assim. São palhaços e malabaristas que me fizeram rir e sentir o coração bater mais forte de tanta emoção. Fiquei emocionada com o olhar dos artistas para nós”, ressaltou.

A apresentação emocionou a todos, revelando a alegria do canto, do riso e das palmas entoadas pelos meninos e meninas que acompanharam o espetáculo. “Eu bati palmas como nunca, porque foi muito especial estar aqui com tantos artistas. É muita emoção ouvir a música tocando a gente de mansinho e o artista fazer graça e piada com coisas comuns”, destacou o estudante Ezequiel de Moura Ribeiro, de 18 anos, da Escola Municipal Helena Antipoff, no Boqueirão.

Muitos artistas voluntários participam do projeto, entre eles contorcionistas, trapezistas, acrobatas aéreos, bailarina, coreógrafa, maquiadoras, costureiras, sonoplastas e light designers. “O espetáculo nos deixa a lição que cada um é especial do seu jeito. Vamos acentuar a arte da dança e do teatro, usando uma linguagem que vai além do convencional”, observa Nitta.

O objetivo do Circo Especial é promover a inclusão social de crianças com deficiência, por meio da cultura e da arte, mais especificamente pela arte circense, despertando seu interesse com a inserção de um enredo divertido, infantil, em um espetáculo com elementos lúdicos.