Vencedor do 'MasterChef' desiste de financiamento coletivo para hamburgueria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A hamburgueria "Zebeléo" não terá mais financiamento coletivo, anunciaram Leo e seus sócios Bel Pesce e Zé Soares. O vencedor da terceira edição do "MasterChef" usou seu Instagram para divulgar, nesta sexta (26), a decisão. Os três foram massivamente criticados após lançarem a campanha de "crowdfunding" para um empreendimento privado. Para boa parte dos internautas, os sócios dispõem de recursos próprios para o negócio. Como prêmio do reality gastronômico, Leo ganhou R$ 150 mil, um carro zero e um curso na escola de gastronomia Le Cordon Bleu, em Paris. Bel, "a empreendedora do Vale do Silício", comanda quatro empresas. E Zé Soares é um economista que largou a profissão para viajar pelo mundo e registrar suas experiências no blog "Do Pão ao Caviar". "Reconhecemos que pecamos ao lançar o projeto sem detalhar os princípios e mecanismos deste tipo de ferramenta. Em tempos que tudo que se fala na internet vira polêmica, fizemos questão de vir aqui esclarecer esse mal-entendido", escreveu Leo. Ele ainda anunciou que todo o valor arrecadado será integralmente devolvido aos contribuintes. No Facebook, Bel também se pronunciou: "Nosso plano continua o mesmo de antes, continuamos construindo cada detalhe do restaurante com o maior carinho do mundo, mas achamos que a melhor forma de ser fiel a todos que acreditam em nós é [...] descontinuar a campanha, devolvendo tudo que havia sido levantado a cada um que contribuiu, [...] e mostrar as nossas ideias, conceitos, produtos e experiências através da própria execução do dia a dia de levantar esse negócio."