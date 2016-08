Malta apresenta Luana Camarah como nova vocalista

(foto: Divulgação/Assessoria)

Luana Camarah é a mais nova vocalista da banda Malta. Após um reality show com os 10 finalistas do concurso que reuniu 700 inscritos, Adriano Daga (bateria), Diego Lopes (baixo) e Thor Moraes (guitarra) apresentaram hoje a candidata escolhida. O anúncio foi feito no programa Encontro Com Fátima Bernardes (Globo) desta sexta-feira (26). Para marcar a estreia, a banda lançou em seu canal no YouTube (/bandamaltaoficial) a música “Indispensável para Mim”, já na voz de Luana. A canção é uma nova versão da composição original de Mario Domm e Monica Velez..

O reality show que escolheu a nova integrante do grupo foi exibido pelo Gshow em seis episódios. A cada semana, os candidatos tinham suas habilidades artísticas colocadas à prova até chegar aos três finalistas no último dia 21. Luana Camarah disputou a vaga com Alírio Netto (SC) e Michel Castro (RJ).

Com 28 anos e nascida em Taubaté (SP), a nova vocalista possui mais de 15 anos de carreira. Começou a cantar profissionalmente aos 12 e, desde então, apenas trabalhou com música. “Neste momento da minha trajetória, esta escolha é um divisor de águas e acho que para a Malta também. Ao mesmo tempo em que é uma responsabilidade enorme entrar no lugar de uma pessoa que canta demais, acredito que, com a experiência que eu tenho, vou acrescentar ao trabalho da banda”, afirma Luana.

Ela já chegou até a semifinal do programa The Voice Brasil, em 2013, e conquistou a maior pontuação da estreia da temporada do SuperStar deste ano, à frente da banda Turne. “No The Voice a Luana Camarah nasceu, no SuperStar ela amadureceu e agora é a hora da Luana colher”, analisa a cantora.