DOMINGO - Partida movimenta disputa por grupo da Libertadores

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Atlético-MG esquentam a briga na parte de cima da classificação, domingo (28), em Porto Alegre, em partida da 22ª rodada do Nacional. Com 35 pontos, a equipe gaúcha tenta se recuperar da derrota fora de casa diante do Flamengo -resultado que fez o clube deixar o G4 e cair para o sexto lugar. Já o Atlético-MG aparece na vice-liderança, com 38 pontos, e vem de triunfo sobre o Atlético-PR, em Belo Horizonte. “É um jogo que vale seis pontos, pois uma vitória nos coloca novamente no G4. É um jogo difícil e que demanda muita concentração”, disse o técnico do Grêmio, Roger Machado. Para o confronto, o destaque no time tricolor é o provável retorno do volante Maicon, que se lesionou na partida contra o Flamengo e ficou fora do compromisso do meio de semana, quando os gaúchos venceram o Atlético-PR por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Outra boa notícia é a volta do zagueiro Wallace Reis, que não atua pela equipe na Copa do Brasil, mas reassume a posição domingo. Por outro lado, o time perde o zagueiro Pedro Geromel, que cumpre suspensão, e o atacante Everton, lesionado. Os substitutos serão Kannemann e Luan, respectivamente. No Atlético-MG, o técnico Marcelo Oliveira terá as baixas do goleiro Victor e do lateral-direito Marcos Rocha, lesionados, mas contará com o retorno de Fred -que ficou fora da partida contra o rubro-negro paranaense, pelo Brasileiro, e do empate com a Ponte Preta, pela Copa do Brasil, na quarta (24). “Fizemos dois jogos bons. O Atlético-PR e a Ponte souberam jogar bem fechados, no contra-ataque, mas nossa equipe jogou muito bem. Vai ser bom para mim porque fico sofrendo do lado de fora, sem jogar, e estou louco para fazer gols no domingo e ajudar nossa equipe”, disse o atacante. GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jaílson e Douglas; Luan e Bolaños. T.: Roger Machado ATLÉTICO-MG Uilson; Carlos César, Leonardo Silva, Ronaldo e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Maicosuel; Robinho, Pratto e Fred. T.: Marcelo Oliveira Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Horário: 16h Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)