Feira de Imóveis vai até domingo com descontos de até 25%

(foto: Divulgação)

Descontos de até 25% para a compra de alguns imóveis, isenção das taxas de registro e facilidade de pagamento por meio da aceitação de automóveis e até do imóvel atual como parte do pagamento. Essas são algumas condições especiais de aquisição oferecidas pelas empresas que participam da 25ª Feira de Imóveis do Paraná, da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), que segue até domingo (28/8), no Expo Renault Barigui, pavilhão de exposições do Parque Barigui, em Curitiba. A entrada na feira imobiliária é gratuita e o cadastro pode ser feito antecipadamente no site do evento (www.feiradeimoveispr.com.br)

Nesse ano, a mostra reúne mais de 30 expositores, entre construtoras, incorporadoras, imobiliárias, banco, empresas de consórcio imobiliário e outras relacionadas à construção civil. Ao todo, são mais de 10 mil imóveis novos e usados à venda, entre apartamentos, salas comerciais, conjuntos corporativos, casas e terrenos em condomínio fechado, lotes de terreno, apartamentos e casas na praia, que vão desde habitações enquadradas no Minha Casa Minha Vida até unidades com preço acima de R$ 2 milhões, em Curitiba e Região Metropolitana.

A presidente da Ademi/PR, Aline Perussolo Soares, lembra que essa é uma das últimas oportunidades para a compra do imóvel com condições facilitadas. “Apesar de uma redução de quase 30% em imóveis lançados em Curitiba, as vendas se mantiveram estáveis no primeiro semestre de 2016, em relação ao mesmo período do ano passado. Elas concentraram-se principalmente para unidades residenciais prontas, o que fez o estoque despencar na cidade, passando de 11.483 para 8.865 unidades. Os novos lançamentos virão com preços maiores e quem esperar, vai pagar mais pelo mesmo imóvel”, destaca.

A Feira de Imóveis do Paraná 2016 conta ainda com o uma programação de palestras e shows que vai se estender pelo fim de semana. No domingo, a finalista do The Voice Kids, Rafa Gomes, fará um pocket show, às 16 horas.

Quem visitar o evento também poderá aproveitar a feira gastronômica de Food Trucks, que compreende os seguintes estabelecimentos: Dalou Doces (doces gourmet), Petistop Food Truck (chope e espetinho), Kombi N’Coffee (cafés), Yaki Fast (comida japonesa), Cabrones (comida mexicana) e Bicho do Paraná (barreado). Os produtos têm preço de R$ 3,00 a R$ 35,00, para pagamento em dinheiro ou cartão de débito. A feira imobiliária tem o patrocínio ouro de Caixa Econômica Federal, patrocínio de Sanepar e Copel Telecom e Agência 904. A organização é da MarkMesse.