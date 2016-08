(foto: Reprodução/Facebook)

A candidata do PSOL à prefeitura de Curitiba, Xênia Mello, divulgou o jingle de sua campanha, cujo mote é “tem que ter peito pra mudar”. O trabalho foi produzido por Caserta Música e Design de Som em parceria com Leonardo Lima Soundwords e gravado no Boom Sound Design. A letra é de João Caserta, Leonardo Lima, Ildefonso Melo e Rodolfo Jaruga. O samba-rock é interpretado pela sambista Bianca Amante e o rap pela rapper Karol de Souza.

Culto

Para a maioria das pessoas, domingo é dia de descanso. Para os candidatos a prefeito de Curitiba foi dia de correr atrás de votos. O prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), acompanhou ontem pela na manhã o culto no Templo dos Milagres da Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro Batel e visitou o Ciclolazer na praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. Antes do culto, Fruet conversou com os cidadãos na porta do templo e citou programas da Prefeitura voltados às famílias em situação de vulnerabilidade. “Aqui em Curitiba, somos a primeira capital a zerar a demanda de vagas para crianças a partir dos 4 anos. Todas as crianças nessa idade têm vagas. Nós somos a capital com o maior índice de escolas em tempo integral na educação infantil: 86%”, disse.

Transporte

O candidato do PMDB à prefeitura, Requião Filho (PMDB), defendeu, em debate promovido por estudantes de graduação na Casa do Estudante Universitário (CEU), na sexta-feira, mudanças no transporte coletivo de Curitiba. Ao propor o que chamou de “revolução” no sistema viário que, entre outras vantagens, tornaria possível um serviço de transporte que atenda a todas as casas estudantis e as principais universidades da capital com maior eficiência. “Dá trabalho, mas é necessário mudar o sistema de pagamento às empresas, repassando os valores por quilômetros rodados, o que forçaria as empresas de ônibus a colocarem mais veículos em circulação”, disse.

Barigui

Rafael Greca (PMN) visitou o centro comunitário da Vila Barigui no sábado. Não perdeu a oportunidade para criticar a gestão do atual prefeito. “A região voltou a alagar por falta de cuidado com a drenagem e estruturação urbana”, comentou o candidato do PMN.

Referência

O candidato do PSD a prefeito de Curitiba, Ney Leprevost, recebeu em seu comitê, na noite de sexta-feira, cronistas esportivos, comunicadores, presidentes de federações esportivas e profissionais para debater à área do esporte. “Vamos criar um centro de referência do esporte municipal. Curitiba não tem nenhum ginásio municipal, por isso é preciso ter um local de referência para a prática esportiva”, disse. Leprevost falou sobre algumas de suas propostas, como fazer das escolas centros de excelência em educação com atividade física, esporte e lazer para os estudantes e a comunidade atendendo a orientação da UNESCO.

Comitê

O candidato do PT à Prefeitura de Curitiba, Tadeu Veneri, inaugurou na manhã de sábado seu comitê de campanha, situado no Bom Retiro. Além do candidato a prefeito, estiveram presentes o vice, Nasser Ahmad Allan, diversos integrantes da chapa de vereadores do PT e militantes do partido. Depois da inauguração, pela manhã, Veneri percorreu a cidade de norte a sul, do São Braz ao Capão Raso, participando de diversos eventos relacionados a sua campanha.

Aliança

Na sexta-feira, em evento da campanha de Greca com lideranças de bairros, o governador Beto Richa (PSDB) elevou o tom das críticas a Fruet. Disse que o prefeito – que vem questionando seu apoio ao candidato do PMN – o procurou para propor uma aliança com o PSDB.