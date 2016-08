Começa venda de ingressos para jogo da seleção de vôlei na Arena

EsO jogo festivo entre as Seleções do Brasil e de Portugal terá em quadra os doze campeões olímpicos no Rio. Os levantadores Bruninho e William, os opostos Wallace e Evandro, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Douglas e Lipe (que é curitibano), os centrais Lucão, Maurício Souza e Éder e – claro – o líbero Serginho, também paranaense e escolhido o melhor jogador da Rio 2016.

Essa será uma das últimas chances de ver o Escadinha defender as cores do Brasil, já que ele anunciou a aposentadoria logo depois dos três sets a zero em cima da Itália.

Pela internet os ingressos já estão com venda aberta pelo site do Atlético Paranaense. O endereço é o www.ingressoscap.com.br. Para o público em geral, o valor da cadeira na arquibancada é de R$ 100, com direito a meia-entrada.

Já os sócios do clube têm direito a preço especial: para eles os valores são de R$ 80 e R$ 40, com aquisição exclusivamente pelo site, mediante login, que é o mesmo utilizado no Portal do Sócio Furacão.

E na segunda-feira (29), começa a venda nas bilheterias físicas: no próprio estádio e também nos quiosques do Disk Ingressos, que ficam nos shoppings Mueller, Estação e Paladium. Esses pontos de venda estarão abertos a partir das 10h até as 18h. Tem também o call center do Disk Ingressos, que é o 3315-0808.

A exibição do vôlei de ouro do Brasil aqui em Curitiba começa às 16h do próximo sábado, dia 03 de setembro, é na Arena do Atlético.

No dia seguinte, domingo (04), será a vez de o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, receber outra edição da disputa com os portugueses.

Veja os valores

– Cadeiras Arquibancadas [todos os setores]: R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada;

– VIP: R$ 350,00 a inteira e R$ 175,00 a meia-entrada;

– Camarotes* [com alimentação]: R$ 1.000,00 a inteira e R$ 500,00 a meia-entrada;

– Premium Pista [com alimentação e estacionamento]: R$ 1.000,00 a inteira e R$ 500,00 a meia-entrada