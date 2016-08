Candidatos à Prefeitura de Curitiba apresentam novidades no horário eleitoral

Entre os candidatos a prefeito de Curitiba, Requião Filho (PMDB), Gustavo Fruet (PDT) Maria Victória (PP) e Tadeu Veneri (PT) levaram ao ar programas inéditos na propaganda eleitoral da TV no início da tarde de hoje. Requião Filho voltou a apostar em uma linguagem coloquial para tentar conquistar a simpatia do eleitor. Já Fruet mirou diretamente a campanha do ex-prefeito Rafael Greca (PMN), afirmando que “não há caminho de volta ao passado”. A deputada estadual Maria Victória (PP) aproveitou para destacar seus laços familiares, colocando no ar o pai e ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP) e a mãe, a vice-governadora Cida Borghetti (PP).

