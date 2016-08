Kim Kardashian rouba roupões de hotéis

A socialite Kim Kardashian West confessou que leva embora os roupões dos hotéis de luxo em que se hospeda. Em seu blog, ela escreveu: "Uma das minhas coisas sobre ficar em hotéis são os roupões grandes, brancos e macios que eles colocam nos quartos. Qualquer pessoa que já viajou comigo sabe que sou obcecada". A estrela de "Keeping Up with the Kardashians" citou que os alguns de seus favoritos são os que ficam nos quartos do hotel Atlantis, em Dubai, e do Montage, em Beverly Hills. "Porque eles, literalmente, têm os melhores", escreveu.

Camila Queiroz e Klebber Toledo insinuam namoro

Os rumores de um possível romance entre Camila Queiroz e Klebber Toledo voltaram com mais força ontem, depois de as estrelas de Êta Mundo Bom postarem fotos juntos em Bariloche, na Argentina. Na imagem publicada pelo ator, ele dá um beijo no rosto de Camila. "Seu sorriso me faz sorrir", escreveu na legenda. Mais cedo, a atriz havia postado uma foto abraçada com Klebber em um snowmobile. Fãs reagiram às fotos desejando felicidades ao possível casal. "Uma hora ou outra esse cegonho ia vingar... Vocês dois são lindos! Felicidades!", comentou uma seguidora.

Morre o ator Gene Wilder, aos 83 anos

Morreu aos 83 anos o ator Gene Wilder, famoso por ter interpretado Willy Wonka no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971. A notícia foi dada ontem pela família de Wilder para a agência de notícias Associated Press. A causa da morte não foi confirmada, mas sabia-se que o ator enfrentava complicações decorrentes do mal de Alzheimer. Gene Wilder foi indicado duas vezes ao Oscar, pelo filme Primavera para Hitler, como ator coadjuvante, e por O Jovem Frankenstein, como melhor roteiro adaptado.

Beyoncé domina noite do MTV Video Music Awards

Beyoncé, a "Queen B", dominou a premiação do MTV Video Music Awards, entregue ontem, em Nova York. Ela arrecadou oito das 11 estatuetas a que tinha sido nomeada — incluindo a de Melhor Vídeo do Ano por Formation, um clipe do também premiado álbum Lemonade. Usando um figurino ousado — um vestido branco e transparente —, Beyoncé cantou ao vivo, foi ovacionada pela plateia e se emocionou. Outra vencedora da noite foi Rihanna, que também cantor ao vivo e justificou a distinção honorária para receber o Michael Jackson Video Vangard Award, das mãos de Drake.

Níver do dia

Cameron Diaz

atriz norte-americana

44 anos