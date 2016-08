Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes, aponta IBGE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil ultrapassou a marca de 206 milhões de habitantes em 1° de julho deste ano, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ao todo, somos 206.081.432 brasileiros que moram nos 5.570 municípios. A taxa de crescimento da população brasileira foi de 0,8% em relação à mediação anterior, quando o instituto estimou em 204.450.649 habitantes. Este ano, a população cresceu um pouco menos do que no ano passado, quando a taxa ficou em 0,83%. Os dados foram publicados nesta terça-feira (30) no "Diário Oficial" da União. Os Estados mais populosos continuam concentrados na região Sudeste enquanto os menos estão na região Norte. São Paulo mantém a liderança como o mais populoso do país, com 44,7 milhões de habitantes -21,7% da população total no Brasil. Minas é o segundo, com 20,9 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com 16,6 milhões. O Estado de Roraima é o menos populoso, com 514,2 mil habitantes -0,2% da população total, seguido por Amapá (782,2 mil) e Acre (816,6). População Brasileira, por unidade federativa As estimativas populacionais são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos intercensitários e são, também, um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União na distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes -21,9% da população total, sendo São Paulo o mais populoso, com 12 milhões, seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões) e Salvador (2,9 milhões). Já Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município brasileiro de menor população, com 815 habitantes, seguido de Borá (SP), com 838 habitantes, e Araguainha (MT), com 953 habitantes.