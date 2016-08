Polonês e brasileiro são baleados após ataque a grupo de turistas no Rio

ALFREDO MERGULHÃO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um polonês e um brasileiro foram baleados na noite desta terça-feira (30) quando acampavam na Praia Funda, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. O guia de turismo Valcleudes Alves Ferreira e o polonês Pawel Gan Grvyboweki, ambos de 28 anos, estavam acompanhados de duas mulheres, a americana Marie Thereza Bull, 53, e a brasileira Thamirys Rocha dos Santos, 20, quando um homem, que vestia uma jaqueta camuflada e capuz, se aproximou do grupo, que preparava o jantar. Segundo relato de policiais, o homem chegou armado, apontou o revólver na direção de Ferreira, sem pedir nada, e atirou. O guia de turismo reagiu e os dois brigaram. Ao ouvir o disparo, o polonês também entrou na briga. Ferreira foi atingido por três tiros, na cintura e nas pernas, e foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Já o polonês teve uma fratura exposta na clavícula e foi transferido de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O estado de saúde dos dois ainda não foi informado. A turista americana e a brasileira não ficaram feridas. A Polícia Militar informou que o homem ainda não identificado. Ferreira é nativo da região da Praia Funda, onde tem uma casa, e costuma receber turistas e pessoas que acampam na área. O local faz parte de uma trilha que dá acesso à Pedra do Telégrafo.