Um torcedor do Coritiba, que vestia uma camisa da torcida organizada Império Alviverde, foi espancado por um grupo de pessoas nessa quarta-feira (dia 31), por volta das 15h30, no Terminal do Portão. Esse grupo afirmou ser formado por atleticanos, mas eles não vestiam camisas do clube ou de torcidas organizadas. Mais informações no Blog Plantão de Polícia.