Botafogo mira vitória em casa na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo não pensa em outro resultado que não seja a vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca recebe o Cruzeiro nesta quinta, às 20h, na Arena Botafogo, no Rio, na partida de ida do mata-mata. Tanto Botafogo como Cruzeiro fazem campanhas irregulares no Brasileiro e tentam escapar da ameaça de rebaixamento. Assim, a partida pela Copa do Brasil ganha contornos ainda mais importantes, já que podem devolver a confiança ao vencedor do duelo. “Será um jogo difícil, uma competição que temos que ter cuidado para não sofrermos gols em casa e com um bom resultado ir para o jogo da volta com a vantagem. É jogar de forma inteligente e concentrada. A arena é fundamental, um casamento perfeito que temos. O torcedor comparece e empurra a equipe. Esperamos novamente o apoio deles e que a gente faça jogar junto dentro de campo”, afirmou o meia botafoguense Camilo. O técnico Jair Ventura adiantou que o time terá força máxima na Copa do Brasil. A tendência é manter a mesma formação que iniciou a partida contra o Atlético-PR, vencida pelo time rubro-negro por 1 a 0 na segunda (29), pelo Brasileiro. No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes planeja mudanças. O volante Henrique volta ao time titular após cumprir suspensão no Nacional. Assim, Lucas Romero vai para a reserva. BOTAFOGO Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo; Airton, Bruno Silva, Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá. T.: Jair Ventura CRUZEIRO Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ramón Ábila. T.: Mano Menezes Estádio: Arena Botafogo, no Rio Horário: 20h Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)