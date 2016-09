Presidente do Paraná reclama das arbitragens da Série B

Diego Tavares lamenta lance na derrota para o Vila Nova: arbitragem polêmica (foto: Geraldo Bubniak)

O presidente do Paraná Clube, Leonardo de Oliveira, concedeu entrevista coletiva após o jogo com o Vila Nova. Ele pediu a palavra e criticou a arbitragem na Série B. “Estamos sendo prejudicados pela arbitragem. No jogo anterior contra o Vila Nova já tivemos problemas. Contra o Londrina, um pênalti que não se explica. Hoje mais problemas”, disse. “Hoje nós fizemos o gol, mas infelizmente a arbitragem decidiu que não deveríamos fazer”, declarou.

Leoanrdo criticou a escolha do árbitro Salim Fende Chavez para a partida dessa terça-feira. Foi a primeira vez que Salim foi selecionado para um jogo de Série B do Brasileiro. “Não entendo. No momento em que a competição vem se definindo, em um jogo com duas equipes que estão se recuperando, é escalado um árbitro que nunca apitou na Serie B. Isso é ridículo. Vamos até a CBF. Que o Paraná seja levado mais a sério”, afirmou.