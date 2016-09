A Menina do Cabelo Vermelho em São José dos Pinhais

(foto: Divulgação)

Las Brujas Cia de Teatro e Artes Integradas e o espetáculo infantil A Menina do Cabelo Vermelho continua voando com sua pipa, e desta vez, realizam a circulação pela Região Sul do País, através do Programa Petrobras Distribuidora de Cultura, para comemorar seus 05 anos de estrada. Serão seis apresentações, de julho a outubro, distribuídas nos municípios de Viamão e Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, e São José dos Pinhais no Paraná.

Las Brujas é uma companhia de artes integradas, que contempla diversas atividades: teatro, yoga, expressão corporal, produção, artes visuais e muito mais. A coordenação se dá pelas professoras e artistas Angela Cagliari e Lolita Goldschmidt e conta a colaboração de outro profissionais de diferentes áreas da Cultura. O espetáculo de teatro infantil A Menina do Cabelo Vermelho é o primeiro trabalho do grupo gaúcho surgido em outubro de 2011.

Seguindo o mesmo caminho de edições anteriores, as apresentações conterão acessibilidade para pessoas com deficiência ou com problemas cognitivos, com audiodescrição aberta e libras. Concomitante à cena, o público ouvirá a narração aberta das ações dos atores, graças à assessoria da OVNI Acessibilidade Universal. Cada intervenção será feita no intervalo das ações, preservando as falas dos personagens e conteúdo sonoro original do espetáculo.

Buscando transmitir às crianças valores como curiosidade e respeito às diferenças físicas, culturais, sociais e raciais entre as pessoas, a montagem está centrada em Filó, uma garota de cabelos vermelhos, que gosta de imaginar muitas histórias. Por ser diferente e sem amigos, ela se sente sozinha, em um universo sem cor. Levitando em sua imaginação, seu mundo gira em torno de objetos da casa, com os quais ela fala “pelos cotovelos” em seus devaneios.

Até que um dia, brincando com sua pipa, Filó engata nos pensamentos e o vento sopra forte, o que faz ela voar mundo afora, passando por vários países, onde se depara com pessoas, roupas e hábitos distintos. Na trajetória, vive situações de medo, coragem, amizade, amor e, principalmente, graça e humor. Filó descobre no trabalho em conjunto, no respeito às diferenças e no companheirismo, a superação de suas dificuldades e a alegria de viver. Quando retorna para casa, passa a conquistar amigos no lugar onde mora e vira referência entre as crianças, a quem encanta com suas histórias cheias de diversidades socioculturais.

Para lidar com a temática da discriminação e do preconceito, a peça respeita a inteligência dos pequenos, e une diferentes linguagens, entre elas teatro de atores, vídeo, teatro de objetos e sombras. Tudo acontece sob a direção de Daniel Colin, um dos profissionais mais renomados e premiados do panorama artístico gaúcho da última década. Dividindo a cena estão Martina Frohlich, Lolita Goldschmidt, Lauro Fagundes, e Denis Gosch. Além das apresentações o grupo fará um intercâmbio com o grupo Cia dos Ventos de São José dos Pinhais, e também farão a doação do livro A MENINA DO CABELO VERMELHO para as escolas que participarem das apresentações, para que as crianças tenham acesso ao texto original da história que inspirou a peça.

PROGRAMAÇÃO

VIVÊNCIA TEATRAL LITERÁRIA INVENTANDO HISTÓRIAS

Data: 20 de setembro / 2016

Cidade: São José dos Pinhais / PR

Local: Escola Municipal Mário Flores

Horário: 09h30

Entrada Franca

APRESENTAÇÕES TEATRAIS

Data: 21 de setembro / 2016

Cidade: São José dos Pinhais / PR

Local: Teatro do SESI

Horário: 10h e 15h

Duração do espetáculo: 50 minutos

Entrada Franca

INTERCAMBIO COM GRUPO LOCAL – Cia dos Ventos

Data: 21 de setembro / 2016

Cidade: São José dos Pinhais / PR

Local: Sede do grupo e Museu do Boneco

Horário: 18 hrs





FICHA TÉCNICA DO ESPETÁCULO

Direção do Espetáculo: Daniel Colin

Dramaturgia: Lolita Goldschmidt e Daniel Colin

Elenco: Diana Manenti, Denis Gosh, Douglas Dias e Lolita Goldschmidt

Preparação Vocal: Gisela Habeyche

Preparação Corporal: Lolita Goldschmidt

Instrumentalização da Manipulação de Objetos: Cia Gente Falante

Iluminação: Leandro Gass

Cenografia: O grupo e Mario Cavalheiro

Vídeo: Thais Fernandes

Operação de Vídeo: Ricardo Zigomático

Arte Gráfica: Sheila Trettin e Ricardo Zigomático

Adereços: Margarida Rache

Figurino: Claudio Benevenga

Trilha Sonora: Moysés Lopes

Fotografia: Renata Ibis e Pedro Lunaris

Produção: Diana Manenti e Lolita Goldschmidt