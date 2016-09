Atlético defende invencibilidade histórica contra o São Paulo na Arena

O técnico do Atlético, Paulo Autuori: "Vamos enfrentar uma equipe que tem crescido e que mudou claramente a maneira de jogar" (foto: Divulgação/CAP)

O Atlético defende, neste domingo (18), uma invencibilidade histórica, contra o São Paulo. De todos os times considerados grandes do futebol brasileiro, o clube paulista é o único que nunca venceu na Arena da Baixada desde a reconstrução do estádio, em 1999. O duelo entre ambos é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético tem outros números a seu favor no atual momento. É o time com melhor desempenho como mandante no Brasileirão (80,6% de aproveitamento). E tem a melhor defesa da competição, com 23 gols sofridos em 25 jogos.

As vantagens numéricas do Atlético e o fato de jogar em casa, no entanto, não fazem o técnico Paulo Autuori mudar o discurso cauteloso. “Vamos enfrentar uma equipe que tem crescido e que mudou claramente a maneira de jogar. Então, esperamos muitas dificuldades. Considero o Ricardo Gomes [técnico] um irmão e sei como ele trabalha”, disse Paulo Autuori, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16). “Já mudou a maneira da equipe jogar, principalmente na parte defensiva. Mas vamos tentar desenvolver um jogo que nos permita ganhar”.

Para defender a invencibilidade, o Atlético conta com o goleiro Weverton, convocado nesta sexta-feira (16) para a seleção brasileira. Além disso, o técnico Paulo Autuori também confirmou o retorno do atacante André Lima, que foi reserva no último jogo – derrota de 1 a 0 para o Santa Cruz, na quarta-feira (14). O desfalque é o lateral Sidcley, lesionado. Nicolas deve atuar.

Autuori poderia até, se quisesse, escalar o argentino Lucho Gonzalez, confirmado nesta sexta-feira como reforço do clube. O jogador já foi registrado na CBF e tem condições legais de atuar. “A partir do momento que começar a treinar, conto com ele imediatamente”, falou o treinador. “Ele tem experiência, vai saber minimizar o problema de não jogar há algum tempo”.

No Brasileirão, O Atlético ocupa a 10ª posição, com 36 pontos.

São Paulo

O São Paulo está um pouco atrás do Atlético. Com 34 pontos, ocupa a 12ª posição. O time vem correndo para se afastar da zona de rebaixamento e, nisso, conseguiu duas vitórias nos dois últimos jogos. Mesmo assim, viveu protestos de torcedores nas últimas semanas.

ATLÉTICO x SÃO PAULO

Atlético

Weverton; Leo, Thiago Heleno, Paulo Andre e Nicolas; Otávio, Hernani, Luan (Lucas Fernandes), Rosseto e Pablo; André Lima. Técnico: Paulo Autuori

São Paulo

Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin e Cueva; Chavez. Técnico: Ricardo Gomes

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 16 horas