Barigui Caminhões entrega 17 unidades da DAF

A Barigui esteve representada por toda a equipe (foto: Divulgação)

A Barigui Caminhões, concessionária da rede DAF, realizou na concessionária um evento para receber clientes de Curitiba e região metropolitana, e para entrega de 17 caminhões, sendo 11 unidades do CF85 e 6 unidades do XF105. Entre os caminhões estão 10 unidades do CF85 com motor de 360 e uma unidade com motor 410 cv. Em relação ao extrapesado XF105, foram dois caminhões com motorização de 460 cv e quatro com o motor 510 cv. Dentre as transportadoras da região presentes que receberam simbolicamente suas unidades estavam a Idaza Distribuidora de Petróleo, a TGA Logísitica, a Bom Transporte, a Transportes Schimidt da Silva, a Trans Falls e Transportadora Gobor. O Grupo Barigui possui mais de 20 anos de mercado e atuação nacional. A concessionária DAF, localizada em região privilegiada, no KM 98 da BR116, possui 6.000 m² de construção, com 18 boxes de serviços e 8 boxes de funilaria. Atualmente, a Barigui atua com duas concessionárias DAF. A primeira está localizada em Curitiba, no Paraná, e a segunda em Itajaí, Santa Catarina. “Nós da DAF Barigui Caminhões estamos extremamente satisfeitos em trabalhar com a DAF, uma empresa do Grupo Paccar. Eu enfatizo principalmente a seriedade da marca e também a qualidade dos produtos, onde destaco o conforto ao motorista, a economia de combustível e a sua durabilidade. Faremos mais eventos nesse padrão para cada vez mais estarmos próximos dos nossos clientes”, finaliza Sauer Salum Filho, Diretor da DAF Barigui Caminhões.