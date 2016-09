Técnico do Atlético não consegue explicar “discrepância”

Autuori: sem explicação para o fraco desempenho fora de casa (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, elogiou o time pela vitória sobre o São Paulo, mas admitiu que não consegue encontrar explicação para a “discrepância” entre os desempenhos como mandante e visitante. “Três pontos sempre é bom, mas quando você trabalha para o futuro você tem que ter resposta para as perguntas. A pergunta que se faz hoje é sobre essa discrepância. Vamos ter que achar essa resposta. Poderíamos estar numa posição muito confortável. Cometemos muitos erros fora de casa. Precisamos entender a origem desses erros para que ano que vem isso não se repita”, declarou.

O Atlético é o melhor mandante do Brasileirão, com 32 pontos em 13 jogos. Como visitante, é o 18º, com 7 pontos em 13 partidas.

Sobre o jogo com o São Paulo, Autuori destacou o aspecto tático. “Parabéns aos jogadores. Eles fizeram um bom jogo, taticamente muito bem. Não sofremos”, afirmou.