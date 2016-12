Festival eletrônico agita Ópera de Arame

A véspera de Natal promete ser bastante agitada na capital! Amanhã, o palco da Ópera de Arame vira pista de dança e abre mais uma vez as portas para um grandioso espetáculo: o Festival The Piano in Concert. Com presença confirmada da Madonna da E-Music, a cantora americana Anabel Englund, a festa irá reunir DJs renomados a partir das 16h.



Além da top DJ americana, Elekfantz, Digitaria e Léo Janeiro (residente do Warung Club), são os grandes destaques da noite que também receberá Atrøïs, Gui Thomé, Paulo Antônio Abrão, Rodrigo Trombini, Gutto Serta, Edoardo Almeida, Pedro Borges, Luiz Eduardo C. Hauer, Rubens Neto e Leonardo C. Scheidt com o melhor da música eletrônica nacional.



A cantora e compositora Anabel Englund nasceu em Nova York, em 1992, e foi criada em Los Angeles por uma família de artistas. Seu pai, Morgan Englund, foi um grande ator e cantor, assim como seu avô, George Englund, e sua avó, Cloris Leachman, ganhadora do Oscar em 1971. Anabel comumente fala em entrevistas que seu maior ídolo é a Madonna, assim, ficou conhecida como a Madonna da música eletrônica.



A cantora já fez participações especiais com diversos DJ’s, entre eles Lee Foss, Hot Nature e Human Life. Seu último single solo lançado foi London Headache, em novembro de 2016, descrito por ela como uma “peça alternativa entre o pop e o house, com



SERVIÇO:

O quê: Festival The Piano in Concert

Onde: R. João Gava, 874 - Abranches – Curitiba

Quando: hoje, sexta-feira às 16h