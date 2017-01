Mandou a foto ou o vídeo para pessoa errada no Whatsapp? Você pode cancelar o envio

Redação Bem Paraná com agências

02/01/17 às 12:10 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Reprodução)

Você está prestes a enviar uma foto ou vídeo pelo WhatsApp, mas, na pressa, seleciona o contato ou o grupo errado. E, para piorar, clica em enviar. Nem tudo está perdido: existe um truque que, pode evitar o desastre. Em primeiro lugar, deixe o dispositivo sem conexão com a internet antes que ele complete o envio. Tem que ser rápido.

A chave é não dar tempo suficiente ao telefone para que ele acabe de mandar o arquivo. Quanto mais pesada for a foto, vídeo ou áudio, por exemplo, mais tempo você terá para evitar que chegue à pessoa errada.

Se você tem um iPhone, basta subir aquele menu da parte interior da tela e selecionar o ícone do "modo avião".

Se o seu telefone for um Android, basta abrir a janela de notificações e clicar nas opções "dados móveis" e "WiFi" para desativá-las, ou também acionar o "modo avião".

Desta forma, o processo de carregar e enviar o arquivo pelo WhatsApp será interrompido.

Agora, de volta à mensagem no WhatsApp: se a foto, vídeo ou arquivo não foi mesmo enviado, você verá um sinal exclamação vermelho à direita da imagem, o que indica no iPhone que o aplicativo não completou a ação.

Se o seu telefone for um Android, você vai observar que a foto ou o vídeo estarão desfocados, com um "x" sobre eles, ou com uma opção para reiniciar o envio.

Neste momento, você deve eliminar o arquivo da mensagem, clicando sobre o ícone do ponto de exclamação e depois sobre a lixeira.

No caso do Android, você simplesmente deve tocar continuamente sobre a imagem para selecioná-la e apagá-la, também clicando na lixeira - nas versões atuais, ela aparece no lado de cima da tela.



Mas cuidado neste caso: o app pode perguntar se você também quer deletar o arquivo do seu celular. Se você não quiser, basta desmarcar essa opção.



Por fim, não se esqueça de voltar a conectar seus dados desmarcando o modo avião ou restabelecendo o uso de dados móveis e do WiFi.