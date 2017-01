Feriados são a aposta do turismo em Curitiba

Jardim Botânico de Curitiba, um dos pontos turísticos de Curitiba: avanço do turismo de lazer na cidade (foto: Franklin de Freitas)

Para alegria daqueles que gostam de uma folga maior, o ano de 2017 terá um número maior de feriados prolongados. Se em 2016 foram nove datas nacionais e municipais com essas características, em 2017 o número subirá para 11. E não é só aqueles que irão folgar que estão rindo à toa. Para o setor turístico, o maior número de feriados prolongados também é sinônimo de oportunidade de negócios.

De acordo com Adonai Aires de Arruda Filho, presidente do Curitiba, Região e Litoral Convention & Visitors Bureau (CCVB), o turismo de lazer vem crescendo fortemente na Capital ao longo dos últimos anos, equilibrando-se com o turismo de negócio. Esse possuía até recentemente mais de 60% da fatia do mercado turístico. Hoje, o percentual está em 52%.

“Estamos bem otimistas (com relação ao turismo de lazer). Curitiba vem desmistificando aquilo de que é só turismo de negócio”, afirma Adonai. “Com uma grande quantidade de feriados neste ano, conseguimos potencializar muito a parte de lazer. Então deve crescer bastante (o setor), até pela proximidade com São Paulo, de onde vem a maioria dos turistas que visitam Curitiba”, complementa.

Por ano, Curitiba recepciona 3,7 milhões de visitantes, dos quais 350 mil vêm para a cidade em janeiro, segundo dados do Instituto Municipal de Turismo (Ctur). Em 2015, último ano com dados disponíveis, o setor movimentou R$ 6 bilhões na Capital, com cada turista que chega à cidade gastando por dia, em média, US$ 106, (aproximadamente R$ 420) e permanecendo na cidade por quatro dias.

Otimismo com nova gestão municipal

Apesar do impacto negativo ao setor provocado pelo cancelamento da Oficina de Música, tradicionalmente realizada em janeiro e que neste ano ficou para o segundo semestre, o presidente da CCVB, Adonai Aires de Arruda Filho, afirma que o setor turístico está entusiasmado. Ele ressalta que o setor está esperançoso com o início da gestão de Rafael Greca, à frente da Prefeitura de Curitiba. Segundo ele, as primeiras sinalizações do novo prefeito foram positivos ao setor.

“Uma das situações que setamos otimistas é com a nova gestão na Prefeitura. Tivemos duas reuniões com o prefeito Rafael Greca e ele está muito aberto, disposto. Já veio com propostas para a gente, como disponibilizar o Memorial de Curiitba para eventos”, conta o executivo. “ Então estamos vendo com bons olhos essa abertura do novo prefeito, que viu a importância do turismo para a cidade”, diz Adonai.