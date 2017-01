Empresário precisa de “pé no chão” em 2017

Empreendedores que tiveram um ano complicado em 2016 podem estar vivendo uma das duas situações: desmotivação, causada pelo medo de 2017; ou empolgação, gerada por excesso de esperanças com o novo ano.

A consultora do Sebrae-SP, Cristiane Viude Fernandes Sevilla, aconselha evitar o desânimo exagerado. “É hora de manter o pé no chão e analisar as situações com cautela, mas, muitas vezes, é da crise que nascem as oportunidades. Ela tira da zona de conforto e dá um empurrãozinho em direção ao crescimento”, afirma.

Segundo ela, essa é hora de redescobrir a motivação que fez o negócio surgir. A consultora indica visitas a negócios semelhantes para buscar novas ideias. “Crie um novo produto, serviço ou mude o modelo de negócio. Aproveite a maré baixa para se reinventar.”

Ao mesmo tempo, colocar o pé no freio é indicado para quem cria muita expectativa na virada do ano. Para o coordenador da comissão de empreendedorismo da Câmara de Comércio França-Brasil, Daniel Brandão de Castro, 2017 exige cautela. “As perspectivas são melhores, mas o ritmo ainda é lento”, diz.

“Sugiro que os jovens empreendedores encontrem apoio em quem já é empresário faz tempo. A ajuda pode vir de consultores ou investidores-anjo”, diz. Cristiane também alerta. “A empolgação excessiva pode fazer com que o empreendedor ignore alguns cuidados”, diz.

Para quem quer mudar de ramo, a dica é investir em um plano de negócios de qualidade. “Mesmo que seja um empresário experiente, é sempre indicado prestar atenção nos detalhes da nova atividade”, diz. “Não esqueça dos planos de marketing, operacional e financeiro. O que servia para um modelo pode não funcionar para outro.”

A consultora sugere o mesmo cuidado para quem quer investir em uma franquia. “Pesquise os números da marca e fique atento aos contratos antes de assumir uma nova responsabilidade. Muito cuidado com a impulsividade e os negócios da moda, que são sazonais”, diz.

Desafios exigem reciclagem

Depois de um ano de crise, muitos empreendedores podem ter dúvidas sobre como seguir com o próprio negócio. Por isso, é bom aproveitar o começo do ano para repensar os próximos passos da empresa e se reciclar profissionalmente. É o que vem fazendo Alda de Fátima Oliveira, de 44 anos. Em 2009, ela pediu demissão de um cargo de chefia em companhia moveleira e tomou a frente da loja de autopeças do marido, Anorval Pereira de Oliveira, de 47 anos.

Na época, a empresa tinha sofrido um baque causado pelo incentivo fiscal do governo a automóveis novos. “Ninguém ficava com o carro velho, porque era mais fácil comprar um zero-quilômetro e ninguém queria saber de peças automotivas.” Para tirar a empresa do buraco,os empreendedores investiram em capacitação. esde o primeiro curso, em 2012, os empreendedores vêm investindo não apenas na reciclagem profissional, como também da marca. Modernizaram o logotipo da empresa, criaram um site, ampliaram o portfólio, colocaram a marca da empresa em todos os baús dos motoboys e compraram um carro, também identificado.

Para 2017, o objetivo é traçar um plano de marketing e abrir um centro de distribuição. Dessa forma, podem expandir o raio de atendimento da loja para outras cidades da região. “O empreendedor tem de buscar sempre capacitação e não desanimar, conhecer melhor o ramo e a concorrência. Se esperar de braços fechados, a crise leva”, aconselha Alda.

Para a consultora do Sebrae Cristiane Viude Fernandes Sevilla, a capacitação e a busca por informações é o diferencial diante da recessão. “Não investir em conhecimento é um tiro no pé”, afirma “Ainda prevemos um ano difícil economicamente para o País. Por isso, a reciclagem deve ser prioridade neste momento”, diz.

Segundo o coordenador da comissão de empreendedorismo da Câmara de Comércio França-Brasil, Daniel Brandão de Castro, manter um conselho administrativo também é uma excelente forma de se manter atualizado. “A dica vale principalmente para os jovens empreendedores. Tenha contato com quem tem mais visão de mercado, alguém que possa dar palpites e sugestões.”

Brandão afirma que a época é boa para criar networking, por meio de eventos, feiras, câmaras de comércio, instituições de fomento a negócios e redes sociais. “Aproveite janeiro, que é mais devagar, para ir atrás de investimentos. Existe até app que busca crowdfunding”, indica.

Como render mais

Objetivos

Trace metas que façam sentido na vida profissional e pessoal Veja quais são as expectativas para o negócio. Depois, pense que tipos de palestras ou cursos combinam com esses objetivos.

Tempo

Defina quando você precisa ter o novo curso concluído e quanto tempo da sua rotina pode ser dedicado a ele. Assim, saberá se o treinamento tem de ser curto ou longo, online ou presencial.

Preço

Veja o tamanho do seu orçamento. Muitas instituições, até internacionais, oferecem aulas gratuitas na internet.