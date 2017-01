Paraná Clube contrata mais dois e chega a 11 reforços

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

10/01/17 às 17:22 - Atualizado às 17:24 Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

Matheus Carvalho e Rayan (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu nesta terça-feira (10) mais duas contratações para a temporada 2017. O atacante Matheus Carvalho e o zagueiro Rayan já treinam no CT Racco - Ninho da Gralha. A comissão técnica tricolor vai, aos poucos, formatando o seu grupo de trabalho para a estreia na Primeira Liga, dia 25 de janeiro, às 19h, diante do Avaí, na Vila Capanema.

Antes desses dois reforços, o Paraná já havia contratado nove jogadores: o goleiro Léo (ex-São Paulo), o zagueiro Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas), os laterais Júnior e Igor Cariús (ex-ASA), os meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR), Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessalli (Neftchi-AZJ) e os atacantes Bruno Cantanhede (Kiryat Shmona-Israel) e Vitor Feijão (ex-Coritiba).

Matheus Carvalho é formado nas categorias de base do Fluminense e possui diversas convocações para as seleções brasileiras de base. “Estive nas seleções sub-15, sub-16 e sub-18. Foi um grande aprendizado, logo no início da minha cerreira”, disse o jogador. “Todos buscam uma chance na seleção e, felizmente, tive essa possibilidade ainda jovem”. Aos 24 anos, Matheus Carvalho já tem experiência internacional, tendo atuado na França e nos Estados Unidos.

“Estou muito animado com essa oportunidade que o Paraná está me dando. No ano passado, fui feliz no Atlético Goianiense. Fomos campeões da Série B e espero repetir isso aqui”, disse Matheus. Atacante de velocidade, ele se define como um jogador versátil e que pode atuar em várias funções. “Normalmente jogo pelas beiradas. Mas, já fui centroavante e também atuei no meio-campo, pifando os companheiros”, resumiu o atacante paranista.

O zagueiro Rayan já atuou por uma série de equipes de São Paulo e do Nordeste. Define-se como um defensor rápido e com boa técnica. “Normalmente jogo pela esquerda, mas não tenho preferência. O que eu posso prometer para o torcedor é muita raça”, afirmou Rayan. “É gratificante estar chegando a um clube com a tradição do Paraná. Sei que a torcida está carente de conquistas, de títulos, e é isso que a gente vai buscar. Jogador precisa fazer história e eu estou determinado a isso”, arrematou o zagueiro.

MATHEUS CARVALHO

Nome: Matheus Thiago de Carvalho

Idade: 24 (11/03/1992, Niterói-RJ)

Altura: 1,77m

Peso: 76kg

Posição: atacante

Clubes: Fluminense-RJ, Joinville-SC, Mônaco-FRA, FL Strikers-USA, Atlético-GO e Paraná Clube

RAYAN

Nome: Rayan Poltronieri Pereira

Idade: 27 anos (21/12/1989, Linhares-ES)

Altura: 1,85m

Peso: 80kg

Posição: zagueiro

Clubes: São Caetano-SP, Red Bull-SP, Campinense-PB, Icasa-CE, São José-SP, Santo André-SP, São Bernardo-SP, ASA-AL e Paraná Clube