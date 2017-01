Atlético confirma renovação com Paulo André

Paulo André: ele fica no Atlético para a temporada 2017 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlético Paranaense renovou, nesta terça-feira (10), o contrato do zagueiro Paulo André. Um dos destaques da melhor defesa do Campeonato Brasileiro de 2016, o camisa 13 permanecerá no Furacão até dezembro de 2017.



Com a renovação, Paulo André dará continuidade em sua segunda passagem pelo CAT Alfredo Gottardi. Com a camisa rubro-negra, o zagueiro já disputou 104 partidas. Foram 55 jogos, entre 2005 e 2006, e 49 partidas nesta segunda passagem, iniciada em janeiro de 2016.



“Feliz de poder renovar e ter tido o reconhecimento do Clube e da torcida”, disse Paulo André. “Foi um ano vitorioso, com conquistas e com a construção de um time e deu uma maneira de jogar. Esperamos que em 2017 possamos ter ainda mais alegrias”, completou.



Nesta temporada, o zagueiro atleticano reencontrará uma competição bem conhecida por ele. No currículo, já são três disputadas de Copa Libertadores e um título, em 2012. “Sei das dificuldades e das durezas dessa competição. Então vamos ter que nos preparar bem. Mas todo atleta fica feliz e satisfeito de jogar, sabendo que é marcante. E poder deixar uma história no Clube é maravilhoso”, destaca o zagueiro.



O Furacão estreia na Libertadores deste ano na segunda fase. O adversário será o Millonarios, da Colômbia. Em 2012, ainda pelo Corinthians, Paulo André enfrentou o time colombiano duas vezes. “A decisão começa no primeiro jogo, em casa. Precisamos fazer um resultado favorável, para chegar lá com mais tranquilidade”, afirma. “Tenho boas lembranças do jogo lá [na Colômbia]. Vencemos, mas fomos pressionados os 90 minutos. Estádio lotado e tem um pouco de altitude. Então não vai ser fácil”, acrescentou.



Para Paulo André, um dos atletas mais experientes do Furacão, a manutenção do elenco será importante nesta temporada. “É fundamental manter o elenco e aquilo que deu certo. Mas os reforços vão contribuir bastante para o crescimento da equipe nessas competições. Esperamos começar o ano bem”, finaliza Paulo André.



Além da Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense disputará o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A estreia no Paranaense será dia 29 de janeiro, contra o Rio Branco, em Paranaguá.