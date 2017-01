Dicas para escolher o jeans ideal a cada corpo

Indispensável em todos os armários, a calça jeans é uma das peças mais democráticas criadas até o momento. Confortável, estiloso e prático, quando escolhido de maneira correta, o denim valoriza o corpo feminino.



Mas, como saber qual é a peça curinga para ter no guarda-roupa? A fabricante Pisom Jeans indica a calça jeans reta. Sem curvas, o modelo tem uma barra fechada, porém não chega a ser muito justa. Encontrada em lavagens variadas, ela pode ser usada com salto, no caso das mulheres de estatura baixa ou com uma rasteirinha, por aquelas que são mais altas. Versátil, a calça jeans reta pode ser usada por quem tem os quadris largos. Para quem deseja esconder a barriguinha, basta optar pelos modelos de cintura alta. Abaixo há dicas de como escolher o modelo certo para cada corpo.

COMO ESCOLHER A CALÇA JEANS IDEAL

RETANGULAR

Dê curvas a um corpo reto

Modelos: esse é um corpo simétrico porque os ombros e os quadris estão alinhados, mas ele precisa ser modelado. Para isso, o ideal é usar modelos que dão curvas, como a boot cut (que tem a boca levemente aberta) e a pantalona. Escolher calças com cintura média ou alta também ajuda a marcar essa região e a dar formas ao corpo. Para mais volume no bumbum, aposte em bolso na frente, detalhes na região do quadril e tecido com lavagem.

OVAL

Redistribua o peso e alongar o corpo

Modelos: o recomendado para esse tipo de corpo são modelos que não afunilam, por isso, evite calça skinny. Modelos straight (reta), boot cut (que tem a boca levemente aberta) e flare (boca aberta) são os mais indicados. Além disso, quem estiver acima do peso e com uma gordurinha abdominal, o melhor é usar calça de cintura média, para não “prender demais e nem soltar.

BUMBUM ACHATADO

Opte por peças que dão mais volume à região do quadril

Modelos: a ideia é chamar atenção e dar volume ao bumbum e ao quadril, o que pode ser feito com um bolso posicionado na região lateral da calça. Nesse caso, os modelos skinny e flare (a antiga boca de sino) são os mais indicados, pois dão curvas ao corpo. Opte por bolso grande atrás, abuse de detalhes e aposte em bolso faca.

PERNAS FINAS

Abuse de cores e fuja de modelos justos para deixar a região mais “encorpada”

Modelos: esqueça as calças skinny. Os modelos indicados são boot cut (reta até o joelho e larga na barra), pantalona e boyfriend (calça larga com cós alto), que criam um volume nas pernas.

AMPULHETA

Valorize as proporções

Modelos: esse é, teoricamente, o corpo típico da mulher brasileira, com bumbum grande e cinturinha fina. Nesse caso, a calça serve mais para valorizar do que disfarçar as curvas. Os modelos indicados são skinny, straight (reta) e cintura alta ou baixa - as duas ficam ótimas. Os modelos de boca larga, que devem ser evitados.

TRIANGULO OU PERA

É preciso equilibrar o quadril largo comparado à linha dos ombros

Modelos: o ideal é apostar em modelos que disfarcem o quadril, como tecido com lavagem escura, bolsos grandes no bumbum e sem detalhes que evidenciem essa região (straight (reta), boot cut (que tem a boca levemente aberta) e flare (antiga boca de sino). Para equilibrar, invista em peças claras para a parte de cima e evite calças coladas nas pernas, como leggings e skinny, que aumentam o quadril.

PERNAS LONGAS

Invista em cores escuras e fuja de modelos justos

Modelos: para disfarçar as pernas grossas, o ideal é apostar em modelos retos ou mais largos. Evite legging, skinny e qualquer modelo colado ao corpo. Se quiser usar jeans calça com estampa, escolha as miúdas.

CINTURA RETA

Opte por peças que são mais largas na barra

Modelos: evitar calças com a barra justa. O ideal são peças que acompanham a linha natural da cintura ou que são mais largas na barra, criando um tipo de ‘A’”. Os modelos boot cut (reta até o joelho e larga na barra) e flare (a antiga boca de sino) são os mais indicados.

TRIANGULO INVERTIDO

Chame atenção para a parte de baixo, dando um equilíbrio para o corpo

Modelos: straight (reta), boot cut (reta até o joelho e larga na barra), flare (antiga boca de sino) e pantalona são ótimas pedidas. Como a ideia é chamar atenção para a parte de baixo, prefira calças com cores claras e estampadas.

BUMBUM GRANDE

Evite calças justas e cintura baixa

Modelos: fuja de modelos justos, bolsos pequenos e cintura baixa. Para valorizar o bumbum sem exagerar, opte por bolsos grandes na parte de trás da calça, lavagem mais escura e esqueça os detalhes no jeans, principalmente na lateral. Uma boa opção é a boot cut (que tem a boca levemente aberta).

PERNAS CURTAS

Para alongar, é preciso que a cintura da calça de aproxime da linha do umbigo

Modelos: evite calça de cintura baixa. O recomendado é tirar do guarda-roupa todas as calças curtas e investir em modelos compridos. Além disso, opte por uma cintura que se aproxime da linha do umbigo.

PERNAS GROSSAS

Invista em cores escuras e fuja de modelos justos

Modelos: para disfarçar as pernas grossas, o ideal é apostar em modelos retos ou mais largos.

CINTURA CHEINHA

Cintura média e boca larga equilibram o corpo

Modelos: quem tem gordurinha abdominal precisa ficar atenta na hora de escolher o jeans. O recomendado é optar por uma calça de cintura média e boca mais larga, que ajudam a equilibrar o corpo.