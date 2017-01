Gedoz ganha a camisa 10 do Atlético, mas não jogará como 10

O presidente do Atletico entrega a camisa 10 para Felipe Gedoz (foto: Geraldo Bubniak) O presidente do Atletico entrega a camisa 2 para Jonathan (foto: Geraldo Bubniak) Os novos contratados apresentados nessa segunda-feira (foto: Geraldo Bubniak)

O meia Felipe Gedoz, 23 anos, foi apresentado à imprensa como reforço do Atlético Paranaense nessa segunda-feira (dia 16). O jogador recebeu a camisa número 10 do presidente do clube, Luiz Sallim Emed. No entanto, avisou que não joga na posição rotulada como “camisa 10”, ou seja, o meia armador centralizado. “Tive uma conversa com o Paulo (Autuori). Ele me perguntou onde me sentia mais confortável para jogar. Eu me sinto bem pelo lado esquerdo do campo, aproveitando o bom chute e a velocidade”, explicou.

Em 2016, o Autuori usou o esquema tático 4-2-3-1. A linha de três meias ofensivos tinha um armador centralizado e dois extremos. Na função centralizada, o treinador utilizou Vinícius, Lucho González e Luciano Cabral. Em alguns momentos, por desfalques e outras situações de jogo, chegou a testar nessa função Nikão, Pablo, Rossetto e João Pedro. Nas posições de extremos, os jogadores que mais atuaram com Autuori no ano passado foram Nikão, Ewandro, Lucas Fernandes, Pablo, Marcos Guilherme, Giovanny, João Pedro, Juninho, Luan, Anderson Lopes e Yago.

Em 2017, a tendência é que a função de meia central fique com Lucho González. Os mais cotados para as duas posições de extremos (esquerda e direita) são Felipe Gedoz e Nikão.

Felipe Gedoz da Conceição tem 23 anos e tem experiência na Libertadores. Na edição de 2014, chegou até a semifinal do torneio com o Defensor, do Uruguai. Gedoz disputou 10 partidas, marcou quatro gols e foi o vice-artilheiro da competição.

Junto com Felipe Gedoz, o Atlético também apresentou o lateral-direito Jonathan. O jogador, de 30 anos, participou de quatro edições da Copa Libertadores na carreira e já trabalhou com o técnico Paulo Autuori. “Antes da chegada ao Atlético Paranaense, o Paulo [Autuori] me ligou, falou do projeto e que tinha interesse de contar comigo neste ano. Em outras entrevistas, eu já tinha comentado que ele foi o melhor treinador com quem já trabalhei na carreira”, disse Jonathan. “Espero ajudar o clube neste ano complicado, que tem Libertadores e outros campeonatos difíceis”, afirmou.

JONATHAN

Nome: Jonathan Cícero Moreira

Posição: Lateral-direito

Data de nascimento: 27 de fevereiro de 1986 [30 anos]

Local de nascimento: Conselheiro Lafaiete (MG)

Número da camisa no Atlético: 2

Clubes: Cruzeiro (2004 a 2010), Santos (2011), Internazionale-Itália (2011 a 2015), Parma-Itália (2012) e Fluminense (2015 e 2016)

Títulos: Mineiro (2006, 2008 e 2009), Libertadores (2011), Paulista (2011) e Primeira Liga (2016)

Títulos com a Seleção Brasileira: Copa dos Campeões do Mundo Sub-17 (2002) e Mundial Sub-17 (2003)

FELIPE GEDOZ

Nome: Felipe Gedoz da Conceição

Posição: Meia-atacante

Data de nascimento: 12 de julho de 1993 [23 anos]

Local de nascimento: Muçum (RS)

Número da camisa no Atlético: 10

Clubes: Defensor-Uruguai (2012 a 2014); Club Brugge-Bélgica (2014-2016); Seleção Brasileira Sub-21 e Seleção Brasileira Sub-23.

Títulos: Torneio Internacional da China com a Seleção Brasileira (2014); Copa da Bélgica (2014–15); Campeonato Belga (2015–16) e Supercopa da Bélgica (2016).