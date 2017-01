Trump ataca Europa e chanceler alemã

Estados Unidos — A poucos dias da sua posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deu entrevistas ao jornal alemão Bild e ao britânico The Sunday Times, quando não poupou críticas aos líderes europeus e à Otan e defendeu o Brexit. Trump chamou de “erro catastrófico” a política migratória da chanceler alemã Angela Merkel, permitindo a entrada no país de imigrantes em situação ilegal. “O erro foi o de receber todos esses ilegais, sabe, pegar todas essas pessoas de qualquer lugar que elas tenham vindo”, afirmou o magnata americano. Milhares de imigrantes entraram na Alemanha em 2015, fugindo da guerra na Síria. A chanceler foi diversas vezes criticada pela política “generosa” de imigração. Nessa mesma entrevista, Trump elogiou o Brexit como “uma grande coisa” e apoiou a conclusão rápida de um acordo comercial entre americanos e britânicos. Na entrevista, Trump chamou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de “obsoleta”, e criticou seus Estados-membros de se acomodarem às custas dos Estados Unidos. “A Otan tem problemas, foi concebida há muitos e muitos anos”, declarou Trump.

União

Alemanha — A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, rebateu ontem a crítica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, feita à União Europeia e pediu por uma unidade dos membros do bloco. “Acho que nós, europeus, temos nosso destino em nossas mãos”, disse Merkel, em uma entrevista coletiva. Segundo a chanceler alemã, mesmo quando o Reino Unido deixar a UE, ela pressionaria os outros 27 Estados-membros do bloco a “trabalharem juntos, intensivamente e, acima de tudo, olhando para o futuro”.

Plágio

Estados Unidos — A comentarista conservadora Monica Crowley não integrará mais o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, após ela sofrer acusações de plágio, afirmou um membro da equipe de transição. Crowley faria parte do Conselho de Segurança Nacional como diretora de estratégia de comunicações. A rede CNN informou que várias passagens de um livro escritor por Crowley eram plagiadas. A editora Publisher HarperCollins retirou a obra de circulação. Além disso, foram detectados plágios nas colunas dela.

Fraude

Alemanha — Uma reportagem da televisão pública da Alemanha, ZDF, afirmou que empresas de transporte por caminhão na Europa podem estar usando dispositivos eletrônicos para fraudar emissões de gases em larga escala. De acordo com testes da organização da indústria de transporte de mercadorias, Camion Pro, um em cada cinco caminhões movidos a diesel, operados por empresas do leste europeu, tinham níveis de emissão de gases suspeitos. Especialistas concluíram que os caminhões estavam soltando até 14 mil toneladas de óxido de nitrogênio adicionais.

Tiroteio

México — Um tiroteio durante um festival de música eletrônica no resort Playa del Carmen, em Cancún, deixou ao menos cinco mortos, entre eles dois canadenses, um italiano e um colombiano.Segundo o procurador-geral do Estado de Quintana Roo, o tiroteio ocorreu por volta das 2h30, horário local, na boate Blue Parrot, um dos que apresentam o festival. Miguel Angel Pech afirmou que um homem sozinho entrou no clube e começou a trocar tiros com outra pessoa. Os seguranças do festival tentaram interromper o tiroteio, mas ficaram presos na troca de fogo.