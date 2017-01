Erros para se evitar na lancheira dos filhos

(foto: Reprodução)

Diante de gerações cada vez mais sedentárias e gordinhas, a tradicional lancheira precisa ser vista com muito carinho pelos pais. O desenvolvimento da criança depende de uma alimentação saudável durante o horário escolar. Portanto, a pergunta que sempre vem à mente: “qual o lanche ideal para o meu filho levar ao colégio?”.



Antes da resposta pai e mãe devem fazer uma rápida auto-análise. Um grande erro dos pais é querer que seu filho coma a maçã no recreio sendo que o pequeno raramente come a fruta em casa. E pior: às vezes os pais odeiam frutas, enchem a geladeira de refrigerante e de doces, mas põem na lancheira do filho apenas alimentos saudáveis “porque é bom”.



Criança não é boba. Ela sabe que tem refrigerante na geladeira, mas não na lancheira. O estímulo a refeições boas se faz dentro do convívio familiar. Por isso, é importante montar um cardápio rico em proteínas e nutrientes para a lancheira é usá-lo em casa também.



Outro alerta. A pressa do dia a dia faz com que pais não se dediquem a caprichar na lancheira do filho. Na correria, a mãe coloca um pão branco com salsicha, um suco industrializado na lancheira e uma bolachinha doce. Saiba que alguns minutos direcionados à lancheira trarão grandes resultados no futuro.



“É o que falo da relação custo-benefício. Sabemos que os pais têm compromissos e nem sempre têm tempo para uma lancheira saudável. Eles passam no supermercado e vão pegando os produtos com maior praticidade na mesa, mas nem sempre ideais. Mas lá na frente o filho pode desenvolver problemas devido à má alimentação”, alerta a nutricionista Lucilene Silva.



A lancheira ideal deve conter basicamente iogurtes, sucos, frutas, bolacha de água e sal. Eventualmente, bolachas recheadas e outros produtos industrializados podem até estar dentro. Não há problema de um doce colocado uma vez por semana, até porque uma bolacha doce pode ajudar a criança a beber o suco e comer a fruta.

O QUE LEVAR PARA A ESCOLA

Para não errar na hora do lanche

- Troque alguns alimentos da lancheira

- Pão branco por Massa integral (que possui fibras e mais vitaminas).

- Refrigerante por suco natural

- Bolacha doce por salada de frutas

- Queijo amarelo por queijo branco

Frutas de fácil digestão

- Pera

- Mamão

- Banana

- Mexerica (tangerina)

Dica

- Vá acostumando seu filho a comer frutas em casa. Comece com apenas um pedaço pequeno e vá aumentando o tamanho da fruta cortada ao longo do tempo. Utilize-as em papinhas e sucos naturais. Isso faz com que a criança não veja a fruta como algo “estranho” na lancheira



Exclua da lancheira

- Refrigerantes

- Sucos industrializados (eles podem conter muito açúcar, prefira um suco natural preparado em casa ou na escola)

- Salsicha

- Pão branco

- Alimentos gordurosos, tais como batata fritas, balinhas e salgadinhos (gordura favorece a diabetes)

- Macarrão instantâneo (alta concentração de sal)

Uma lancheira ideal deve conter

- Pão com massa integral (que possui fibras e vitaminas)

- Queijo branco (cálcio e proteínas). Atenção à conservação, pois é perecível

- Iogurte, “iogurte” do tipo pettit suisse, e derivados (proteínas). Atenção à conservação, pois é perecível.

- Frutas (rico em vitaminas, minerais e fibras).

- Suco natural (hidrata e é rico em nutrientes). Atenção à conservação, pois é perecível.