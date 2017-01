Peru congela contas da Odebrecht e Camargo Corrêa no país

LETÍCIA CASADO E BELA MEGALE, ENVIADA ESPECIAL BRASÍLIA, DF, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Peru congelou na noite desta terça (17) as contas da Odebrecht e da Camargo Corrêa no país. A Justiça peruana decidiu pelo congelamento após mapear as relações entre as empreiteiras e o empresário Gonzalo Monteverde, apontado como operador financeiro envolvido no suposto esquema de corrupção no país. No começo de janeiro, a Odebrecht assinou acordo preliminar com os procuradores do Peru e se comprometeu a entregar, como garantia, o valor de 30 milhões de soles peruanos (equivalente a R$ 28 milhões). Esse acordo já assinado não tem ligações com os fatos investigados e que levaram ao bloqueio. Portanto, não impede o bloqueio da Justiça peruana, segundo relatos de autoridades peruanas à Folha. A Odebrecht já assinou acordos de leniência Brasil, Estados Unidos e Suíça e se comprometeu a pagar multa de R$ 6,9 bilhões. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês), a Odebrecht pagou mais de US$ 29 milhões em propinas no Peru entre 2005 e 2014 para conseguir contratos com o governo e obteve benefícios superiores a US$ 143 milhões decorrentes desses contratos. Em dezembro, o governo do Peru havia decidido proibir a participação da Odebrecht em licitações de obras públicas no país.