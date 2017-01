Na hora da emergência, Siate ou Samu?

SAIBA MAIS Siate realiza um atendimento a cada 7 minutos no Paraná

Na hora de ligar para os serviços de emergência, muita gente acaba se confundindo e ligando para o número errado, ligando para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando deveriam ligar para o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) ou vice-versa. A confusão na diferenciação, contudo, pode ser facilmente resolvida.

O Samu, que atente pelo telefone 192, atende casos de emergências clínicas, como dores no peito, intoxicação e envenenamento, perda de consciência, desmaio e hemorragias e crises de convulsão. Já o Siate, cujo telefone é o 193, atende acidentes de trânsito, vítimas feridas por arma branca, de fogo ou cortante, quedas, ataques de animais, choques elétricos, afogamentos, soterramentos e lesões durante atividades de lazer, como fraturas.

Contudo, caso a pessoa ainda ligue para o número errado, ela é encaminhada para o serviço certo pelo atendimento tanto do Samu quanto do Siate. Até mesmo se a ligação for para o 190, há o direcionamento correto.