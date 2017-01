Latino chega aos EUA para a posse de Donald Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Latino chegou nesta quarta (18) aos Estados Unidos para assistir à posse do presidente eleito Donald Trump. O cantor está hospedado no Trump International Hotel, em Washington. A ideia de comparecer à cerimônia surgiu com uma promoção rádio Mix, que presenteou um ouvinte e um acompanhante para viajarem ao país na companhia do artista. "O Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos e já avisou que vai ficar de olho em nós, latinos. Mas como a Mix quer mostrar para o Trump que latino é gente boa e só quer festa, a gente manda você para posse do presidente, em Washington. E quem vai te acompanhar nesta viagem é o Latino!", diz o texto do sorteio. Durante a campanha eleitoral, o republicano adotou um discursivo agressivo contra imigrantes latinos e prometeu, entre outras coisas, construir um muro na fronteira dos EUA com o México. Latino voltará ao Brasil nesta sexta (20), logo após a solenidade, para cumprir agenda. No Instagram, o cantor publicou uma foto do que seria um convite para a posse de Trump. Sua assessoria, no entanto, não confirmou a veracidade do documento.