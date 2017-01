Três décadas que vão dominar a moda até 2018

(foto: Ana Clara Garmendia)

Tudo é muito intenso nesse começo de ano. O exagero está no ar. Fala-se na volta da moda dos anos 80: babados, brilhos, topetes, cabelos cacheados com rolos, brincos exagerados.... Quem viveu naquela época sabe que não tinha nada que nos impedisse de fazer uma mistura total e andar por aí o tempo todo exibindo um look dos mais carregados.



Bem, é 2017, é bom deixar claro que quando se fala em volta de alguma época, não é necessário reproduzi-la por completo para relembrá-la. Dá para fazer uma homenagem, já que voltar mesmo, não dá.



Os tempos são outros e a vida não comporta mais algumas peças. A gente não consegue mais se mexer com uma enorme manga de tafetá. Já não conseguia naquela época, então vamos adaptar, ok? Como fazer? Te explico. Ao mesmo tempo que tem essa onda 80, tem a anos 90 e 70. E os 70 são implacáveis porque foram anos muito doidos em que quase tudo foi feito. Foi do hippie ao muito ousado e até o chique.



É muito papo para pouco tempo. Seguem as dicas para aderir aos modismos dessas décadas:



Uma bolsa vermelha bem lindinha para usar atravessada e entrar numa sintonia com todas as modas de agora





Um sapato bem dama com detalhes em cerejinhas da Gucci para entrar na chamada Guccimania ou Febre Gucci





E por fim, um brinco com rosas e pedras para equilibrar o teu cabelo curto de começo de ano. É isso! Espero ter ajudado. Semana que vem tem mais... Bisous.

