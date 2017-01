Greca confirma demissão do presidente da Fundação Cultural

Greca: prefeito lamentou saída de presidente da FCC

O prefeito Rafael Greca (PMN), confirmou hoje o pedido de demissão do presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Appel pediu demissão depois de ser revelado que ele foi condenado e multado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por problemas na prestação de contas de um projeto de lei de incentivo, além de responder a processo da própria FCC pelo mesmo motivo.

"Lamento a impossibilidade de prosseguir contando com o admirado serviço do produtor cultural Mauricio Appel, a quem Curitiba deve o seu mais expressivo resgate desde Rocha Pombo até a figura do Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul. Agradeço o trabalho realizado até aqui", afirmou Greca, em nota divulgada pela prefeitura.