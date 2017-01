Coritiba começa 2017 com um veterano por setor

Carlinhos, 30 anos: o veterano da defesa (foto: Divulgação/Coritiba)

O time-base do Coritiba no início da temporada 2017 tem, por enquanto, um veterano em cada setor da equipe. Com base nos jogos e treinos da pré-temporada, Carpegiani formou um time com quatro trintões: o goleiro Wilson (32 anos), o lateral-esquerdo Carlinhos (30), o volante Edinho (34) e o atacante Kleber Gladiador (33).

A formação mais utilizada até agora tem Wilson; Thiago Lopes (20 anos), Werley (28), Juninho (22) e Carlinhos; Edinho, Alan Santos (25) e Yan (19); Iago Dias (23), Filigrana (26) e Kleber.

No entanto, o técnico Carpegiani ainda não contou com o volante Jonas, 25 anos, que vem fazendo um trabalho físico específico. Ele pode ganhar a vaga de Edinho. Outro que também está concentrando esforços na parte físico e pouco jogou até agora é o atacante Rildo, 27 anos. Em condições normais, ele será titular no lugar de Filigrana.

O atacante Neto Berola, 29 anos, não joga desde setembro, quando sofreu lesão. Quando estiver recuperado, provavelmente ganhará a posição de Iago Dias.

Yan disputa posição com Matheus Galdezani (24 anos). Kady, 20 anos, é outro nessa disputa.

O meia Thiago Lopes vem sendo improvisado na lateral-direita desde o início do ano. O provável titular dessa posição é Dodô, que está com a seleção sub-20.

Neste sábado pela manhã (21), no Estádio Pedro Basso, o Coritiba faz sua última atividade em Foz do Iguaçu. A partir das 9 horas, faz um jogo-treino diante do Minga Guazú. Depois, o grupo retorna a Curitiba.