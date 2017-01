Clube Curitibano perde na estreia na Superliga

O ginásio do Clube Curitiba ficou lotado para a estreia na Superliga B (foto: Divulgação/Josi Schmidt/FPV)

O BRH-Sulflex/Clube Curitibano fez sua estreia na Superliga B de vôlei feminino no sábado à noite. O ginásio do clube ficou lotado, com 1.552 torcedores, mas o time perdeu por 3 sets a 2 (29/27, 25/23, 21/25, 22/25 e 15/11), em 2h40min de jogo, para a Abel/Havan/Brusque.

Na partida muito equilibrada, venceu a equipe que demonstrou mais entrosamento. Satisfeito, o técnico do time catarinense, Mauricio Thomas, que também comanda a seleção brasileira infantojuvenil feminina, comentou sobre a partida.

“Foi um jogo de estreia muito bonito. Curitiba está de parabéns. Foi uma torcida vibrante do começo ao fim. Esse foi um teste de fogo para as meninas que estão voltando, algumas delas muito novas, que fazem parte da seleção infanto, mas que entraram em um jogo tenso e conseguiram contribuir bastante com o time. Estou muito orgulhoso da vitória porque elas não deixaram de lutar em nenhum minuto. Estão de parabéns pela garra e determinação”, disse.

Mauricio aproveitou para parabenizar também o Clube Curitibano e a torcida. “Esses clubes que estão surgindo são muito importantes para contribuir com a evolução do voleibol e fico muito feliz quando vejo isso acontecer. Estão de parabéns, especialmente a torcida de Curitiba pelo grande espetáculo.”

Para o técnico do Curitibano, Jorge Edson, a partida foi o início da caminhada para o time que desempenhou um grande trabalho em quadra. “A estreia só não foi melhor porque fomos derrotados. Foi uma grande pressão, dentro de casa, com o ginásio cheio, mas muito positiva e adoramos isso. Tenho certeza de que todos os próximos jogos serão aqui. Falando tecnicamente da partida, a equipe começou muito nervosa, mas as meninas estão de parabéns e tenho certeza que, tomando isso como marco zero, daqui a gente só vai para frente”, afirmou o técnico.

OS TIMES

BRH-Sulflex/Clube Curitibano: Fla Assis, Bru Silva, Mariana, Carol, Aninha, Raquele, Laís Cruz, Valeska, Ariane, Hellen, Suelen, Mari, Kauana e Thayná. Técnico: Jorge Edson

Abel/Havan/Brusque: Deborah, Thainá, Fernanda, Rafaela, Liz, Gabi, Sabrina, Paula, Sol, Mariana, Dani, Julia Bergemann, Mayany e Evelyn. Técnico: Mauricio Thomas

PRÓXIMOS JOGOS DO CURITIBANO

Sexta-feira (27/1), 20h15 - ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC) x BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Sábado (11/2), 18h - São José dos Pinhais x BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Sexta-feira (17/2), 19h - São Bernardo (SP) x BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Quarta-feira (22/2), 20h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano x ADC Bradesco (SP)

Sábado (4/3), 18h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano x Grêmio Barueri (SP)