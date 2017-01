Curitiba comemora o Dia do Fusca

Diferentes modelos do carrinho ficaram expostos (foto: Franklin de Freitas)

Centenas de pessoas paticiparam, no final de semana, das comemorações do Dia Nacional do Fusca em Curitiba. Os admiradores do carrinho se reuniram e homenagearam o veículo que já saiu de fabricação, mas se tornou um ícone nacional. Ontem, foi realizada a 11ª edição do Dia Nacional do Fusca (DNF), na sede da Unisociesc, no Pinheirinho.

Dezenas de Fuscas ficaram expostos. O evento contou com carros de diferentes épocas e estilos, além da companhia de "parentes" como os clássicos Kombi e Variant. Além disso, houve comércio de peças, sorteio de brindes, premiações para os expositores, espaço recreativo e praça de alimentação.

O modelo chegou ao Brasil em 1951. Em 1986 a Volks deixou de fabricá-lo no País, mas retornou em 1993 por sugestão do então presidente Itamar Franco. Em 1996, a empresa deixou de produzir novamente o carro no Brasil. Em julho de 2003, o último Fusca foi produzido no México. Foi o carro mais vendido no mundo.