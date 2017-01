Motoristas e cobradores aceitam proposta de empresas e voltam ao trabalho

(foto: Franklin Freitas)

Após os protestos dos trabalhadores das empresas CCD Transportes Coletivos e Viação Tamandaré e a promessa de que os pagamentos seriam feitos até as 9 horas desta manhã de segunda-feira, 23, os motoristas e cobradores suspenderam a paralisação parcial, anunciada pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região (Sindimoc).

A paralisação na madrugada e afetou 45 as linhas operadas pelas empresas de viação Tamandaré Filial e CCD. O protesto foi em atraso ao pagamento do adiantamento salarial que, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, deveria ter sido paga no último dia 20.

Na última quinta-feira, o Sindimoc já havia oficiado a Urbanização de Curitiba Sociedade Anônima (URBS S/A) e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) sobre indicativo de greve, já aprovado pelos motoristas e cobradores de todas as empresas, em caráter preventivo, considerando o histórico de quatro anos em que o problema dos atrasos salariais é recorrente.

O Sindimoc afirma ainda que os terminais que operam na região sul da cidade devem ser os mais afetados (Terminal da Vila Oficinas, Capão da Imbuia e Centenário), ao lado das linhas que saem da Praça Rui Barbosa e da Rua Westphalen (Uberaba, V. São paulo, etc).