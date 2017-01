Com aproximação de eleição para presidente, clima político esquenta no SP

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima está quente fora de campo no São Paulo. Com a aproximação da eleição para presidente, que será realizada em abril, os conselheiros começam a articular as chapas e as suas candidaturas. O atual mandatário, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, participou de reuniões nos últimos dias com representantes de alguns grupos da situação (Vanguarda, Participação, Legião, Nova Força e o Pró SP). Porém, apesar de a maioria apoiar Leco, ainda há mesmo dentro destes grupos quem se oponha ao dirigente. Nos próximos dias, os encontros devem se intensificar. Por outro lado, o ex-vice-presidente e atual candidato Roberto Natel afirma que não vai desistir da eleição e também tem conversado com os conselheiros para tentar conseguir aumentar o número de votos. "Nem eu ou alguém do meu grupo foi chamado para essas reuniões com o Leco. Sou candidato, só deixarei de ser quando fecharem as urnas", afirmou Natel. Por outro lado, a oposição ainda estuda quem será o seu candidato. José Roberto Ópice Blum aparece como um dos mais cotados. De qualquer maneira, os principais grupos de oposição esperam definir até o dia 10 de fevereiro qual será a chapa.