Mulher mata a filha da amiga a facadas por dívida de R$ 70

Uma vida vale R$ 70? Pois em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná, uma jovem de 18 anos acabou assassinada com uma facada no meio da rua na madrugada do último sábaod (21). O motivo? Uma dívida de R$ 70.

Segundo informações do site Goionews, a vítima, chamada Priscila Karolyna de Souza, mora em Umuarama, mas foi com a irmã e três amigos visitar a Feira do Produtor de Cruzeiro do Oeste. Depois, decidiram ir até a casa de uma amiga.

No imóvel, a mãe da amiga teria provocado uma confusão com Priscila ao cobrar uma dívida de R$ 70. A jovem e os amigos, então, decidiram ir embora.

Quando Priscila estava no meio da rua, contudo, a mãe da amiga foi em sua direção com uma faca e a executou com um golpe.

A Polícia Militar tentou localizar a suspeita, mas não havia conseguido até o começo da noite de ontem. As investigações sobre o crime já estão em andamento.