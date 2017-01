A Ford divulgou as primeiras imagens do novo Mustang conversível depois da apresentação global da versão cupê, mostrando como será o modelo sem capota da linha que chega ao mercado norte-americano em setembro. Além da atualização no design, o esportivo traz novidades na motorização, no câmbio, na suspensão e nas tecnologias embarcadas, incluindo um painel de instrumentos totalmente digital e personalizável.

Usados

Em 2016, mais paranaenses preferiram comprar veículos usados, ao invés de investir no carro zero. Dados do Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) mostram que foram 1.685.716 veículos transferidos ou comprados com troca de município ou de Estado. Ao mesmo tempo, foram 236.594 veículos novos registrados pela primeira vez. O número de primeiros emplacamentos em 2016 é menor registrado pelo Detran desde 2012

A história da Nissan no segmento de picapes começou em julho de 1934, quando a empresa iniciou a produção do seu primeiro veículo comercial: a Datsun “13 Truck”. O modelo, com cabine simples, tinha capacidade de carga de 520 quilos e era equipado com uma transmissão manual de três marchas. A potência máxima era de 15 cavalos a 3.600 rpm.