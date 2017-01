Dança das cadeiras

A Assembleia Legislativa volta às sessões na quarta-feira com algumas mudanças em relação a 206. No último dia 9 de janeiro um novo deputado tomou posse: Luís Corti (PSC) assumiu, na condição de suplente, o mandato de deputado estadual. A vaga surgiu após as eleições municipais ocorridas em 2016, quando o então deputado Leonaldo Paranhos (PSC) foi eleito prefeito da cidade de Cascavel. Com isso, o deputado Evandro Araújo (PSC) foi efetivado no cargo de deputado estadual e Corti assumiu interinamente a vaga do deputado licenciado Ratinho Júnior (PSD), atual secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná.

Comissões

Mudanças nas composições de algumas comissões técnicas permanentes da Assembleia também poderão ocorrer em razão da saída de Paranhos. Ele era presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso; vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e membro da Comissão de Assuntos Metropolitanos. Caberá ao líder do partido fazer a indicação dos novos integrantes das comissões e aos deputados que compõem a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso a escolha do novo presidente.

Tensão

Nos meios políticos paranaenses também é grande a expectativa em torno da possibilidade de homologação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), esta semana, das delações dos executivos da Odebrecht. É que com a homologação, o conteúdo das delações será divulgado na íntegra, trazendo à tona nomes de autoridades do Estado envolvidos no esquema investigado pela operação Lava Jato.

Transparência

O Encontro Município Transparente, que será realizado no próximoi dia 6 pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), já registra 2.350 inscrições. O número inclui agentes públicos (prefeitos, vice-prefeitos, secretários, controladores municipais e assessores) e sociedade civil. No Paraná, o evento acontecerá, das 14 horas às 18 horas, no auditório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado na BR 476, Linha Verde. Os participantes serão capacitados sobre medidas de aperfeiçoamento da gestão; de prevenção e combate à corrupção; e de incentivo à transparência.

Painel

Na ocasião, haverá o lançamento do “Painel Municípios”, um site que consolida dados produzidos e coletados pelo Ministério da Transparência, nos últimos cinco anos, sobre os 5.561 municípios brasileiros. O objetivo da página é apoiar a gestão dos prefeitos, além de estimular nos cidadãos o exercício do controle social. A ferramenta permitirá a consulta sobre: relatórios de auditoria e fiscalização; valor de transferências de recursos federais; convênios já celebrados com a União; denúncias e reclamações; operações especiais; e relação de empresas declaradas inidôneas.

Multa

O Tribunal de Contas do Estado multou o ex-gestor do Consórcio Intermunicipal Para Aterro Sanitário de Japira (Norte Pioneiro), Claudinei Benetti – ex-prefeito de Pinhalão (gestões 2009-2012 e 2013-2016) –, pelo atraso na alimentação dos dados nos sistemas de informações do órgão. O gestor foi multado duas vezes em R$ 725,48, totalizando a sanção em R$ 1.450,96.

Devolução

O presidente da Câmara Municipal de Brasilândia do Sul em 2013, Valdecir Andrade da Silva, terá que deolver R$ 19.933,40 ao cofre desse município da região Oeste. A devolução refere-se a valores pagos por serviços prestados por consultoria contábil que não configuraram atividades complementares da administração pública, segundo o TCE. Além disso, Valdecir da Silva recebeu a multa proporcional ao dano, de 10% sobre o valor a ser devolvido.